Пригожин рассказал о тяжелых встречных боях в Артемовске

Российские и украинские силы сейчас ведут тяжелые встречные бои за западные окраины Артемовска (Бахмута), сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Есть квартал, который называется "Самолет ". Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе города. Там сейчас идут тяжелейшие бои», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам, подразделения украинских сил выдвигаются к Артемовску с Часого Яра и с Константиновки.

«И поэтому в Бахмуте идет практически, можно сказать, встречный бой — мы двигаемся с востока на запад, противник подтягивает любое количество резервов, бронетехники, вооружения — все, что ему нравится для того, чтобы противостоять. И поэтому продвижение очень сложное», — отметил основатель «Вагнера».

По мнению Пригожина, Артемовск вряд ли будет освобожден российскими войсками завтра или послезавтра, как поспешили сообщить некоторые телеграм-каналы.