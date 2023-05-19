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Расшифрован геном байкальской нерпы

Источник:
Sibnet.ru
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Байкальская нерпа
Фото: Nina Zhavoronkova / CC BY-SA 4.0

Биологи Санкт-Петербургского университета в составе международного коллектива впервые описали геном единственного млекопитающего озера Байкал — байкальской нерпы, сообщается на сайте вуза.

Байкальская нерпа — один из трех видов нерп, живущих в пресной воде, это единственное млекопитающее озера Байкал — самого глубокого озера на планете. В конце прошлого века из-за чумы плотоядных численность нерпы сильно сократилась до 100 тысяч голов, но в последние годы она постепенно восстанавливается.

Секвенирование генома животного в будущем позволит обеспечить постепенный рост популяции, так как гены хранят всю информацию об истории отдельных видов и особей.


Ученые надеются на основе данных выяснить происхождение нерпы. Существует теория, что около трех миллионов лет назад нерпа мигрировала с побережий Северного Ледовитого океана на юг по рекам. Таким образом она оказалась в Байкале, который позднее оказался отделен от соленых водоемов.

Исследование позволит ученым сравнить геном байкальской нерпы с другими представителями северной фауны и другими видами нерп, живущих в пресных водоемах, и определить, в какой момент популяции разделились.

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Наука #Наука #Иркутск #Бурятия
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