Мемориал погибшим в СВО поставят в Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил Минкультуры региона разработать проект мемориала военнослужащим, погибшим в СВО. Его установят в Абакане.

«Мы в неоплатном долгу перед бойцами, отдавшими жизни в борьбе за мирное небо над нашей Родиной. Хранить память об их подвигах и передавать ее следующим поколениям — наша святая обязанность», — написал Коновалов в телеграм-канале.

Минкультуры Хакасии должен разработать проект мемориала российским военнослужащим, выбрать место для его установки в Абакане, а Минфин Хакасии — профинансировать работы из бюджета республики. Сроки установки мемориала чиновник не написал.

Осенью в Хакасии состоятся выборы главы. Коновалов собирается избираться на второй срок, несмотря на то, что все годы его работы его активно критиковали в СМИ. Его соперником станет единоросс депутат Госдумы Сергей Сокол, который прослужил в зоне СВО около полугода.