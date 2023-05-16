НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Для чего туалетную бумагу кладут в холодильник

Источник:
Hi-Tech Mail.ru
248 0

Обычная туалетная бумага поможет быстро избавиться от конденсата в холодильнике, который нередко образуется на задней стенке и ускоряет порчу продуктов. Так, рулон качественной туалетной бумаги способен впитать до полулитра жидкости.

Достаточно положить рулон на полку рядом с продуктами, и через некоторое время влага в холодильнике исчезнет. Кроме этого, туалетная бумага — отличный помощник в борьбе с неприятными запахами.

Чтобы усилить эффект, из туалетной бумаги можно сделать импровизированные мешочки, наполненные пищевой содой. Для этого рулон нужно разделить на части, скатать несколько кульков, а затем засыпать в них соду и сверху обвязать ниткой или резинкой.

Сода также является отличным адсорбентом и превосходно справляется с любыми запахами. Простой лайфхак с этим недорогими предметами обезопасит холодильник от повышенной влажности и неприятных ароматов.

Еще по теме
Какие продукты нельзя мыть перед готовкой
Гид по кофе: девять популярных напитков
Стратегический запас: какие продукты можно закупать впрок
Как быстро отмыть духовку
смотреть все
Домострой #Кухня #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
28
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
22
Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском
19
Российская ПВО впервые сбила ракету Storm Shadow
18
Американский экономист нашел самый простой способ понять Россию