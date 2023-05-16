Для чего туалетную бумагу кладут в холодильник

Обычная туалетная бумага поможет быстро избавиться от конденсата в холодильнике, который нередко образуется на задней стенке и ускоряет порчу продуктов. Так, рулон качественной туалетной бумаги способен впитать до полулитра жидкости.

Достаточно положить рулон на полку рядом с продуктами, и через некоторое время влага в холодильнике исчезнет. Кроме этого, туалетная бумага — отличный помощник в борьбе с неприятными запахами.

Чтобы усилить эффект, из туалетной бумаги можно сделать импровизированные мешочки, наполненные пищевой содой. Для этого рулон нужно разделить на части, скатать несколько кульков, а затем засыпать в них соду и сверху обвязать ниткой или резинкой.

Сода также является отличным адсорбентом и превосходно справляется с любыми запахами. Простой лайфхак с этим недорогими предметами обезопасит холодильник от повышенной влажности и неприятных ароматов.