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МИД России обратил внимание на нацистское приветствие Шольца

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Фото: © пресс-служба президента Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за нацистское приветствие.

Шольц на церемонии вручения премии имени Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому выкрикнул лозунг украинских националистов.

«Слава Украине!» — это кричалка нацистов, написала Захарова в своем телеграм-канале. Этот лозунг в качестве приветствия в 1939 году был установлен украинскими националистами. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!».

«Шольц перешел <...> границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие», — отметила Захарова.

По ее словам, не прошло и 80 лет, а немецкие элиты уже решили «удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном».

 


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