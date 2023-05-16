МИД России обратил внимание на нацистское приветствие Шольца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрушилась с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за нацистское приветствие.

Шольц на церемонии вручения премии имени Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому выкрикнул лозунг украинских националистов.

«Слава Украине!» — это кричалка нацистов, написала Захарова в своем телеграм-канале. Этот лозунг в качестве приветствия в 1939 году был установлен украинскими националистами. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич «Героям слава!».

«Шольц перешел <...> границу, проведенную до него всеми руководителями обеих послевоенных Германий: публично выкрикнул нацистское приветствие», — отметила Захарова.

По ее словам, не прошло и 80 лет, а немецкие элиты уже решили «удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном».