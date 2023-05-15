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Отмененную из-за выборов серию «Зимородка» покажут вне плана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр сериала «Зимородок»

Телеканал Star TV показавший в пятницу вместо 32 серии «Зимородка» митинг перед выборами президента Турции решил восполнить пробел и выпустить серию во вторник вместо пятницы.

32 серия «Зимородка» должна была выйти в пятницу, 12 мая. Но ее отменили и показали митинг перед выборами президента Турции. Фанаты во многих странах мира были недовольны, поскольку в этой серии должно было решить, произойдет ли развод главных героев Ферита и Сейран.

После возмущения фанатов, официальный аккаунт сериала в соцсетях объявил голосование, хотят ли зрители увидеть 32 серию «Зимородка» во вторник, 16 мая, вместо пятницы. А в пятницу покажут уже 33 серию. То есть зрители впервые увидят сразу две серии на неделе.

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Сериал «Зимородок» стартовал осенью 2022 году. В нем рассказывается о богатом бабнике Ферите, которого властный дед заставил жениться на незнакомой ему скромнице Сейран. Но у девушки не простой характер. А еще семьи молодых не дают им нормально строить отношения.

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