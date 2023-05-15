НАВЕРХ

Отдаем «Марусю» в игре на Sibnet.ru

Источник:
Sibnet.ru
364 0
Умная колонка Ростелеком с помощником Маруся
Фото: © Sibnet.ru
Победитель игры «Знаток истории» получит идеального домашнего помощника — умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Чтобы победить, достаточно вступить в игру сегодня, завтра и даже в последний день.

Колонка имеет огромный функционал. Она может звонить, управлять умным домом, музыкой и онлайн-кинотеатром Wink, переключать радиостанции и ТВ-программы, вызывать такси, заводить будильник и ставить таймер, переводить слова на разные языки и еще много чего. Достаточно лишь произнести нужную команду.

«Маруся» станет хорошим собеседником и сумеет ответить на любой вопрос. К тому же она отлично ладит с детьми. Может занять ребенка сказкой или загадками, поможет получить новые знания.

Чтобы выиграть колонку нужно одержать победу в игре «Знаток истории». Ее суть проста — требуется соединить по смыслу пары из нескольких вариантов. Например, событие и дату, когда оно произошло, или фамилию и имя полководца.

Задания в игре разбиты по тематическим блокам. Каждый день участникам предлагаются новые наборы заданий. Баллы даются за каждую верно собранную пару. Рейтинг участников по баллам отображается в турнирной таблице. 

Перейти в игру

При этом шансы победить есть даже у тех, кто вступит в игру в последний день— 19 мая. Выполнять задания можно не только за сегодня, но и за прошлые дни. Итоги будут подведены сразу после ее завершения.

Еще по теме
Как выбрать беспроводные наушники
Российские телефоны впервые опередили иностранные по продажам
Apple начала производство наушников EarPods с разъемом USB‑C
Mundfish представила часы для поклонников Atomic Heart
смотреть все
Новости Sibnet.ru #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Киев прокомментировал исчезновение главкома ВСУ Залужного
Видео чудовищных взрывов на Украине опубликовали в Сети
Обсуждение (0)
Картина дня
«Большая семерка» ударит санкциями по энергосектору России
Эрдоган не смог вырвать победу в первом туре выборов президента
Выдачу справок о смерти военных упростили
Владелец запросил за старую «Ниву» 23 млн рублей
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Минобороны опровергло сообщения о прорыве российской обороны
23
СМИ узнали о планах Зеленского взорвать российский нефтепровод
21
Два российских вертолета и два истребителя упали под Брянском
19
Песков заявил о достижении части целей СВО
16
Власти Польши переименовали российский Калининград