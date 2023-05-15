Победитель игры «Знаток истории» получит идеального домашнего помощника — умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Чтобы победить, достаточно вступить в игру сегодня, завтра и даже в последний день.

Колонка имеет огромный функционал. Она может звонить, управлять умным домом, музыкой и онлайн-кинотеатром Wink, переключать радиостанции и ТВ-программы, вызывать такси, заводить будильник и ставить таймер, переводить слова на разные языки и еще много чего. Достаточно лишь произнести нужную команду.

«Маруся» станет хорошим собеседником и сумеет ответить на любой вопрос. К тому же она отлично ладит с детьми. Может занять ребенка сказкой или загадками, поможет получить новые знания.

Чтобы выиграть колонку нужно одержать победу в игре «Знаток истории». Ее суть проста — требуется соединить по смыслу пары из нескольких вариантов. Например, событие и дату, когда оно произошло, или фамилию и имя полководца.

Задания в игре разбиты по тематическим блокам. Каждый день участникам предлагаются новые наборы заданий. Баллы даются за каждую верно собранную пару. Рейтинг участников по баллам отображается в турнирной таблице.

При этом шансы победить есть даже у тех, кто вступит в игру в последний день— 19 мая. Выполнять задания можно не только за сегодня, но и за прошлые дни. Итоги будут подведены сразу после ее завершения.