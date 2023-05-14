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Кремль назвал очевидной причастность Киева к убийствам россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Московский Кремль
Фото: © Sibnet.ru

Россия уверена в причастности Киева к убийствам россиян, которые он не просто спонсирует, а является их организатором и вдохновителем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру».

«Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем», — сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Украина фактически стала государством — спонсором терроризма, подчеркнул Песков. Он заверил, что Россия будет учитывать это, выстраивая линию своего поведения.

По его словам, подобные высказывания лишний раз подтверждают правоту президента Владимира Путина в его решении начать специальную военную операцию. «И, конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений», — отметил Песков.

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