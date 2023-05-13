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Блогер Дава стал актером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Premier

Блогер, музыкант и бывшим мужчина Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава) дебютировал в кино, он снялся во втором сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора».

Фантастический сериал «Здравствуйте, вам пора» рассказывает о вестниках смерти — Паше (Михаил Тарабукин) и Насте (Лиза Моряк). Во втором сезоне они сменят деятельность и будут предупреждать людей о скором пополнении в семье.

Дава сыграл в сериале антигероя Петра. Он завидует успехам коллег, поэтому пытается помешать им реализовать свои планы.

«Готовится я начал задолго до начала съемок: занимался актерским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль», — сказал Дава о работе в сериале, отметив, что уверенно чувствовал себя на съемочной площадке.

Второй сезон сериала «Здравствуйте, вам пора» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier с 1 июня.

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