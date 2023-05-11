Россия применила на Украине сверхмощные бомбы

ВКС России нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Херсона бомбами особой мощности КАБ-1500ЛГ-Ф.

Бомбардировке подверглись базы подготовки и лодочные станции 73-го морского центра спецопераций ВСУ и 37-й бригады морской пехоты на правом берегу Днепра, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Именно из этого района ВСУ пытаются переправиться на левый берег, который контролируют ВС РФ. Кроме КАБ-1500ЛГ-Ф, авиация использовала фугасные бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

КАБ-1500ЛГ-Ф — модифицированная бомба КАБ-1500, которая содержит боевую часть фугасного типа массой 1500 килограммов. Она способна пробить трехметровое железобетонное перекрытие или 20 метров земляной насыпи.