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Атомная подлодка «Красноярск» поступит в ВМФ в конце 2023 года

Источник:
ТАСС
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Атомная подводная лодка проекта 885М (шифр - «Ясень-М»)
Атомная подводная лодка проекта 885М (шифр - «Ясень-М»)
Фото: © «Севмаш»

Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») «Красноярск» готовится к передаче в Военно-морской флот России.

«Передача подлодки "Красноярск" флоту запланирована на декабрь 2023 года или немного позднее — в первом квартале 2024», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее стало известно, что «Красноярск» вернулась на завод для устранения выявленных в ходе испытаний технических проблем.

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«Красноярск» — вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Заложена в 2014 году, спущена на воду 30 июля 2021 года, вышла на заводские ходовые испытания 26 июня 2022 года.

«Севмаш» ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Подлодки «Северодвинск» (проект 885), «Казань», «Новосибирск» находятся в боевом составе ВМФ России.

Основное ударное оружие подлодок проектов8885/ 885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Позднее они получат гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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