Как получить налоговый вычет за ремонт квартиры?

Часть уплаченного налога с зарплаты можно вернуть не только за покупку, но и за отделку квартиры. Как оформить налоговый вычет и какую сумму можно получить?

Уплаченные 13% с дохода гражданин РФ может частично вернуть с помощью налогового вычета. Один из вычетов полагается за покупку или отделку жилья.

У вычета на отделку квартиры нет отдельного лимита. Но входит в общий лимит на приобретение жилой недвижимости — 2 миллиона рублей на человека, с которых максимально можно вернуть 260 тысяч рублей.

Лимит удваивается, если квартира куплена в браке, тогда вычет могут заявить и муж, и жена. Общий лимит на покупку и отделку квартиры будет достигать 4 миллиона рублей, а максимальная сумма вычета — 520 тысяч рублей.

Расходы на отделку пригодятся, если квартира стоит меньше 2 миллионов рублей. Или когда вычет за одну квартиру получают оба супруга, а ее стоимость ниже 4 миллионов рублей.

Какие расходы по ремонту попадают в вычет

Вычет можно получить при покупке квартиры, если это новостройка и в договоре прописано, что она продается без отделки «под ключ».

В вычет можно включить стоимость отделочных и монтажных работ, расходы на покупку строительных материалов. Главное — приложить подтверждающие документы: акты, чеки, расписки, договоры.

Отделочные работы, за которые можно получить налоговый вычет, описаны в разделе раздел 43.3 ОКВЭД. Это установка дверей и окон, укладка плитки, монтаж кухонного гарнитура и так далее. Лучше в договорах о работах использовать формулировки из ОКВЭД, тогда вопросов у налоговой не возникнет.

На отделочные работы, если их выполняют наемные работники, стоит заключить договор. Лучше — с ИП или компанией.

Если собственник сам отделывал квартиру или нет подтверждения стоимости работ, можно получить вычет за покупку строительных материалов.

Деньги вернут за покупку грунтовки, обоев, штукатурки, краски, шпаклевки. А вот за приобретение строительных инструментов вычет не дадут.

При этом важно сохранять все чеки, в том числе электронные.

Как оформить налоговый вычет на отделку

Вычет на отделку оформляют вместе с вычетом на покупку жилья. Самый простой способ — подать заявление в личном кабинете налогоплательщика. В него можно зайти, если есть регистрация на портале «Госуслуги» (также понадобится электронная подпись).

В личном кабинете нужно зайти во вкладку «Доходы и вычеты» и выбрать раздел «Получить вычет». К заявлению прикрепить сканы документов, право собственности и траты.

При оформлении налогового вычета через личный кабинет нужно указать данные банковского счета, куда придут деньги.