«Воскрешение» Владислава Галкина в «Диверсанте» смутило отца актера

Отец умершего в 2010 году актера Владислава Галкина прокомментировал вышедший сезон «Диверсанта», где персонажа воскресили с помощью компьютерных технологий.

В 2022 году вышел четвертый сезон «Диверсанта», где продолжилась сюжетная Владислава Галкина, сыгравшего капитана Калтыгина. Его воссоздали с помощью цифрового клона .

«Для чего это сделано, мне непонятно. Сначала мне позвонили, спросили, как я отнесусь к такому решению, а я вообще не понял, о чем идет речь. Потом, когда уже увидел, ахнул. Напрасные хлопоты. Кроме смущения и отторжения ничего не вызвало. К сожалению, так», — цитирует отца актера Борис Галкин цитирует «Комсомольская правда».