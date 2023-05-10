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«Воскрешение» Владислава Галкина в «Диверсанте» смутило отца актера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Отец умершего в 2010 году актера Владислава Галкина прокомментировал вышедший сезон «Диверсанта», где персонажа воскресили с помощью компьютерных технологий.

В 2022 году вышел четвертый сезон «Диверсанта», где продолжилась сюжетная Владислава Галкина, сыгравшего капитана Калтыгина. Его воссоздали с помощью цифрового клона .

«Для чего это сделано, мне непонятно. Сначала мне позвонили, спросили, как я отнесусь к такому решению, а я вообще не понял, о чем идет речь. Потом, когда уже увидел, ахнул. Напрасные хлопоты. Кроме смущения и отторжения ничего не вызвало. К сожалению, так», — цитирует отца актера Борис Галкин цитирует «Комсомольская правда».

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