Астрофотограф заснял МКС над Сибирью

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков поймал в кадр Международную космическую станцию, которая достаточно быстро пересекает все небо.

Поляков рассказал в видео во «ВКонтакте», что это была нетривиальная задача. Дистанция между Землей и МКС порядка 470 километров. Размеры станции со стадион, около 109 на 70 метров.

«Проблема в том, что этот стадион летит по небу со скоростью порядка одного градуса в секунду. МКС достаточно быстро пересекает все небо», — отметил фотограф.

Снимки были сделаны под Барнаулом.