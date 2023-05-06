Терапевт напомнила, что делать при обнаружении клеща

Удаление впившегося клеща требует максимально быстрой реакции, поэтому, если нет возможности попасть в больницу, извлекать его лучше самостоятельно, напомнила врач-терапевт «ИНВИТРО» Алена Гуляева.

Для удаления клеща можно использовать пинцет или специальные приспособления – выкручиватели, которые продаются в аптеке.

Терапевт Гуляяева напомнила основные правила, при самостоятельном извлечении клеща.

Этапы удаления клеща

Первое — нельзя использовать масло, крем, вазелин, или жидкости для обработки присосавшегося клеща. Трогать его руками тоже не нужно.

Клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем аккуратно потянуть, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки. При этом необходимо избегать резких движений.

Второе — рану после удаления клеща необходимо обработать антисептиком, например, раствором йода 5%, хлоргексидином.

Удаляем клеща. ФОТОИНСТРУКЦИЯ

Третье — клеща нужно поместить прозрачную, плотно закрывающуюся емкость. Нельзя помещать в одну емкость клещей, снятых с нескольких человек. Далее необходимо сдать клеща на анализ в лабораторию.