ПВО Украины сбили над Киевом собственный Bayraktar

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видео с уничтожением дрона облетело все соцсети. Украинцы с восторгом встретили эти кадры, приняв упавший аппарат за российский. Но, как выяснилось, это был дорогостоящий ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, состоящий на вооружении у ВСУ.

«В Киевской области во время планового полета потерял управление БПЛА [беспилотный летательный аппарат] Bayraktar TB2. Поскольку бесконтрольное пребывание беспилотника в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о задействовании расчетов мобильных огневых групп», — сказано в сообщении.

В ВСУ уточнили, что «это техника, такие случаи бывают». «Предположительно, потеря контроля над беспилотником произошла вследствие технической неисправности, причины будут установлены», отметили в пресс-службе.

Оказалось также, что видео с пролетом дрона вскрыло позиции киевской системы ПВО на крышах многоэтажек.