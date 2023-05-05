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ПВО Украины сбили над Киевом собственный Bayraktar

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Видео с уничтожением дрона облетело все соцсети. Украинцы с восторгом встретили эти кадры, приняв упавший аппарат за российский. Но, как выяснилось, это был дорогостоящий ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, состоящий на вооружении у ВСУ.


«В Киевской области во время планового полета потерял управление БПЛА [беспилотный летательный аппарат] Bayraktar TB2. Поскольку бесконтрольное пребывание беспилотника в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о задействовании расчетов мобильных огневых групп», — сказано в сообщении.

В ВСУ уточнили, что «это техника, такие случаи бывают». «Предположительно, потеря контроля над беспилотником произошла вследствие технической неисправности, причины будут установлены», отметили в пресс-службе.

Оказалось также, что видео с пролетом дрона вскрыло позиции киевской системы ПВО на крышах многоэтажек.

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