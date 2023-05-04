Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна

Кровавая Луна взойдет на небо 5 мая 2023 года — жители Земли увидят глубокое полутеневое лунное затмение. Что означает это редкое астрономическое явление и как правильно за ним понаблюдать?

Лунное затмение будет видно практически по всей России — зрелище пропустят только жители Таймыра и Чукотки. Оно станет самым глубоким полутеневым лунным затмением с февраля 2017 года, следующего придется ждать до сентября 2042 года.

Когда и где смотреть

Полутеневое лунное затмение начнется 5 мая в 18.14 по московскому времени и продлится до 22.31, максимальная фаза наступит в 20.33. Небесное шоу продлится 4 часа 18 минут. В этот момент видимый диаметр Луны будет на 0,13% больше среднего.

Стоит учитывать, что в некоторых регионах центральной России в момент наибольшего затмения Луна будет находиться очень низко над горизонтом. Полностью затмение смогут наблюдать жители Сибирского федерального округа.

Во время полутеневого лунного затмения Луна теряет яркость — эта разница хорошо заметна даже невооруженным глазом. Ближе к середине затмения поверхность земного спутника начинает менять цвет — с привычного жемчужно-белого на красно-коричневый.

При этом во время подобных затмений темнеет только та часть лунного диска, которая находится в полутени. 5 мая 2023 года в полутени будет находиться большая часть лунного диска — именно поэтому затмение называется глубоким.

Что означает полутеневое лунное затмение

Во время полутеневого затмения Луна частично полностью входит в тень Земли. Наша планета блокирует солнечный свет от Луны только внешней и самой светлой частью своей тени, которая называется полутенью.

Такое явление случается только в полнолуние и при условии, что Солнце, Земля и Луна выстраиваются на прямой линии друг напротив друга. Кроме полутеневого затмения бывают полные и частичные — в зависимости от положения земного спутника.

виды лунных затмений Фото: © Московский планетарий

Очень часто за две недели или 14 дней спустя после лунного затмения происходит солнечное. В астрономии есть даже такой термин «коридор затмений». Так произошло и в этом году — 20 апреля на Земле можно было наблюдать солнечное затмение.

Вопреки мифам, никакого воздействия на человеческий организм лунные затмения не оказывают, наблюдать за ними можно без опасений. Для детального рассмотрения можно воспользоваться биноклем или даже смартфоном, если у объектива есть функция приближения.