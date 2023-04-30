«Москвич» показал «свадьбу» автомобилей. ВИДЕО

Завод «Москвич» показал на видео «свадьбу» автомобилей — после «бракосочетания» части машины больше никогда не разлучаются.

На автомобильном производстве «свадьба» — момент, когда шасси вместе с силовым агрегатом соединяется с кузовом будущего автомобиля.

Завод «Москвич» в конце апреля запустил главный конвейер. До этого автомобили производились при помощи постовой сборки.

Теперь машины собираются на автоматизированной линии длиной 480 метров, что позволило увеличить производительность цеха сборки в два раза.

«Москвич» планирует в 2023 году собрать 50 тысяч штук автомобилей, включая 10 тысяч электрокаров.