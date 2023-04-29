Украина запретила символы «Z» и «V» на автомобильных номерах

Правительство Украины запретило использование на транспортных номерных знаках букв «Z» и «V», которые ассоциируются с российской спецоперацией, сообщается на сайте МВД страны.

Согласно документу, в стране больше нельзя заказывать и производить индивидуальные номерные знаки с этой символикой. При этом правило не касается знаков государственной регистрации для электрокаров.

Уточняется, что если номерной знак, противоречащий этим правилам, был изготовлен ранее, то владельцу автомобиля придется придумать другую комбинацию.

Кроме того, теперь на украинских номерных знаках не может быть полного или сокращенного названия органа государственной власти Украины, военных символов Украины и других стран или международных организаций.

Символы «Z» и «V» широко используются на российской военной технике, которая применяется в спецоперации. Минобороны РФ поясняло, что в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила в правде».