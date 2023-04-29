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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский анонсировал контрнаступление на Крым

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ планируют вернуть Крым под контроль Украины во время своего наступления, однако конечный успех операции зависит от количества поставленных западных вооружений, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров», — передает слова украинского лидера финское издание Yle.

Президент Украины также исключил возможность повторения результатов Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому Союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

Он предупредил, что конфликт с Россией может затянуться на годы и десятилетия, однако «другим странам дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны».

Киев рассчитывает подготовить к началу мая около 50 тысяч бойцов. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что готова к наступлению ВСУ. Запад также сомневается, что Украина достигнет поставленных целей.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

usacomp

Бахнуть ты сможешь только в унитаз.