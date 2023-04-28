Японские праворульки привлекли внимание МВД

МВД обратило внимание на рост количества праворульных автомобилей в России за последний год. В Ведомстве опасаются, что они спровоцируют ДТП на дорогах.

Количество авто с пробегом, ввезенных из восточных стран, в 2022 году увеличилось на 72% (более 195 тысяч штук). В основном это Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Suzuki, большая часть из них с правым рулем, сообщается в аналитике Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Автомобили с правым рулем в прошлом году попали в 14,2 тысячи аварий. Это десятая часть от всех ДТП, и это в два раза выше доли таких средств в общей структуре автопарка. Поэтому риск данных автомобилей оказался в два раза выше, чем у машин с левым расположением руля.

«Дальнейшее увеличение их ввоза может негативно сказаться на состоянии аварийности с учетом того, что наибольшая популярность таких ТС традиционно наблюдается в восточной части страны, где в настоящее время уже осложнилась ситуация с аварийностью из-за переориентации транспортных потоков», — пришли к выводу эксперты.