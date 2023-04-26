Магнитное поле Земли издает забавные звуки. АУДИО

Специалисты NASA сделали клип из звуков, которые издает магнитное поле Земли.

Пространство между Землей и Солнцем заполнено плазмой или ионизированным газом и другими высокоэнергетическими частицами. Они устремляются от звезды в Земле в виде медленного солнечного ветра или в виде быстрых всплесков во время солнечных бурь.

Когда плазменные волны попадают в магнитосферу Земли, они создают вибрации в плазменном щите и испускают сверхнизкочастотные радиоволны.

Эти сигналы фиксируют устройства NASA. Специалисты превращают их в слышимый человеческому уху формат.