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Магнитное поле Земли издает забавные звуки. АУДИО

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты NASA сделали клип из звуков, которые издает магнитное поле Земли.

Пространство между Землей и Солнцем заполнено плазмой или ионизированным газом и другими высокоэнергетическими частицами. Они устремляются от звезды в Земле в виде медленного солнечного ветра или в виде быстрых всплесков во время солнечных бурь.

Когда плазменные волны попадают в магнитосферу Земли, они создают вибрации в плазменном щите и испускают сверхнизкочастотные радиоволны. 

Эти сигналы фиксируют устройства NASA. Специалисты превращают их в слышимый человеческому уху формат.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

GammiPluh

Досвидания! ты все? я надеюсь навсегда?

urbasik

Как они легко у чехов территорию забрали а потом у немцев.