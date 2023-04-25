Павел Воля пошутил над шоу «Вечерний Ургант»

Павел Воля в качестве ведущего «Шоу Воли» ответил на комментарии зрителей по поводу уникальности проекта, и завуалированно пошутил про шоу «Вечерний Ургант».

«Вы пишете, что у него уникальная программа, ни на что не похожая, полностью поддерживаю вас, ребята. У Ивана уникальная передача, которая есть лишь у него и на всех каналах Америки, больше нигде», — сказал шоумен.

Воля не упоминал в своих высказываниях фамилии Ургант или название передачи. В конце он все свел к тому, что речь якобы шла об Иване Затевахине с его передачей «Диалоги о рыбалке».

«Шоу Воли» вышло в эфир 16 апреля. Зрители низко оценили первый выпуск из-за сильной схожести формата с «Вечерним Ургантом».