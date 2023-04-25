Павел Воля пошутил над шоу «Вечерний Ургант»

Фото: © кадр из «Шоу Воли»
Павел Воля в качестве ведущего «Шоу Воли» ответил на
комментарии зрителей по поводу уникальности проекта, и завуалированно
пошутил про шоу «Вечерний Ургант».
«Вы пишете, что у него уникальная программа, ни на что не
похожая, полностью поддерживаю вас, ребята. У Ивана уникальная передача,
которая есть лишь у него и на всех каналах Америки, больше нигде», — сказал
шоумен.
Воля не упоминал в своих высказываниях фамилии Ургант или название передачи. В конце он все свел к тому, что речь якобы шла
об Иване Затевахине с его передачей «Диалоги о рыбалке».
«Шоу Воли» вышло в эфир 16 апреля. Зрители низко оценили первый выпуск из-за сильной схожести формата с «Вечерним Ургантом».