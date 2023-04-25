Как выиграть геймерский роутер RT-X?

Высокотехнологичный игровой роутер RT-X можно выиграть на Sibnet.ru. Он стал главным призом квиза «В мире танков», запущенного к празднику Победы совместно с Ростелеком.

Фото: © Ростелеком

Роутер RT-X — совместная разработка Ростелекома и одного из мировых лидеров в IT-отрасли — Huawei. Устройство создано с учетом всех особенностей игрового процесса. Роутер умеет распознавать игровой трафик и отдавать ему приоритет.

Благодаря инновационным технологиям Huawei роутер RT-X минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Это достигается за счет встроенных в устройство алгоритмов искусственного интеллекта.

При этом RT-X не создает проблем для пользователей других приложений, поскольку в отличие от игр они менее чувствительности к задержкам. У роутера восемь мощных антенн, расположенных под крышкой корпуса. Он может работать в двух диапазонах одновременно. Благодаря технологии MIMO (4 на 4 в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц) обеспечивается качественное покрытие сигналом Wi-Fi до 300 квадратных метров с суммарной скоростью более 2 гигабит в секунду.

Также в игре «В мире танков» разыгрываются беспроводные наушники, стильная настольная лампа, рюкзак, подписка онлайн-кинотеатра Wink и другие призы от Ростелекома.

Игровая задача участников — верно отвечать на вопросы по теме истории бронетехники. Баллы даются за верные ответы и скорость. Победители определятся 10 мая.