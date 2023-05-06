Какие продукты нельзя мыть перед готовкой

Мыть яйца, мясо или грибы после покупки или перед готовкой не следует — чтобы не заболеть или не повредить продукт. Какие еще продукты нельзя мыть и почему?

Мясо

Когда моют мясо, вода недостаточно горячая, чтобы убить патогенные бактерии. Поэтому вместе с каплями воды патогены распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу.

Кроме того, смыть все бактерии с мяса просто невозможно — некоторые из них находятся глубоко в мышечных волокнах.

Гораздо важнее для обеззараживания мяса — курицы, говядины и другого — правильно готовить. Чтобы температура внутри продукта при готовке была не ниже 85 градусов.

В 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, врачи диагностируют острую кишечную инфекцию, вызванную сальмонеллой, сообщается в исследовании Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Яйца

Природа защитила яичную скорлупу тонким налетом, благодаря которому бактерии не попадают в крошечные поры. На производстве яйца очищают таким образом, чтобы слой оставался неповрежденным.

Усердное мытье яиц дома удаляет загрязнения, но в результате через микроотверстия скорлупы внутрь могут попасть бактерии, в том числе сальмонелла.

Чтобы не заразиться сальмонеллезом, яйца надо правильно готовить, а не тщательно мыть.

«Сальмонелла достаточно термически устойчива в окружающей среде, поэтому яйцо должно вариться не менее 10-15 минут. То есть яичницы-глазуньи, омлеты, коктейли на яичном желтке, на яичном белке в этом плане достаточно опасны», — сказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Наталья Сорокина.

Грибы

Грибы напрямую контактируют с почвой. А это маленькие губки, которые впитывают воду и вместе с ней самые разные бактерии. Поэтому есть смысл очищать грибы только от внешней грязи.

«Если на упаковке нет информации, о том, что грибы промыты, протрите приобретенные в магазине грибы чистой влажной тканью», — рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

Если шляпка гриба сильно загрязнена, можно срезать наиболее поврежденные участки. И ошпарить грибы в кипятке, если в процессе готовки не предполагается высокой термической обработки.

Как грибы ходят и управляют погодой

Собранные самостоятельно грибы необходимо замочить в теплой соленой воде на 30 минут, затем промыть чистой проточной водой до тех пор, пока не смоется грязь.

Фрукты и зелень

С фруктами, овощами и зеленью все неоднозначно. Специалисты говорят, что не надо мыть зелень и фрукты, которые уже очищены производителем. Часто на герметичных упаковках с салатом или укропом так и написано: «Мыть не нужно».

Но если зелень, фрукты и овощи куплены на рынке, или в магазине из общего ящика, то мыть их стоит, потому что их могли трогать руками множество людей.

«Овощи и фрукты мыть необходимо всегда, как, впрочем, и другую продукцию, продающуюся без упаковки, например, зелень. Эта операция проводится в целях обеззараживания», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень Роспотребнадзор РФ советует перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья.

Затем замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой.