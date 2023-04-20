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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сверхтяжелая ракета Starship взорвалась после запуска

Источник:
Sibnet.ru
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Сверхтяжелая ракета Starship Илона Маска взорвалась после запуска с космодрома Бока-Чика на юге Техаса, следует из прямой трансляции мероприятия.

Первая ступень не смогла вовремя отделиться, в результате на высоте в 38 километров аппарат стал вращаться и через некоторое время взорвался. Точная причина, по которой произошла авария, пока не установлена.

Компания SpaceX отметила, что результаты первого испытательного запуска помогут «повысить надежность Starship». Команда разработчиков проанализирует полученные данные, чтобы подготовиться к следующему испытанию.

По плану испытаний, сверхтяжелая ракета-носитель Super Heavy должна была вывести на орбиту космический корабль Starship. Предполагалось, что в ходе полета Starship достигнет высоты более чем в 230 километров, обогнет часть планеты и сядет в Тихом океане в районе Гавайев.

Starship — революционная транспортная система, которую планируется использовать для доставки людей на Луну и Марс. Она позволяет выводить на орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, при этом в качестве топлива в ней используется смесь метана и кислорода.

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ЧП #Происшествия #Космос
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Топ комментариев

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

Nik3316

странно зерно вывозили в голодающие страны Африки, а пострадал рынок ЕС...)))

-Керя-

На наших артистов посмотришь все в медалях как свадебные генералы