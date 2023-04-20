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Вышел новый трейлер «Форсажа 10»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж 10»

Трейлер первой части финального фильма «Форсаж» появился в Сети. В нем показали борьбу между командой Торетто и его соперником в исполнении Джейсона Момоа.

По сюжету «Форсажа 10» Доминик Торетто и его семья будут противостоять сопернику, с которым встречались в пятой части франшизы.

Главный антагонист — сын наркобарона Эрнана Рейеса Данте. После того, как Домини Торетто уничтожил империю Рейеса, Данте 12 лет разрабатывал план мести. Он обзавелся союзниками, среди которых давние враги Торетто.

У Доминика Торетто также появятся новые союзники. Главная битва развернется тогда, когда Дом узнает, что цель Данте — его восьмилетний сын Брайан.

«Форсаж 10» станет началом финальной главы франшизы. Мировая премьера 10-й части запланирована на 19 мая.

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Топ комментариев

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

Гроза10

Вспоминается, как в штабе командира дивизии, известного бабника, построили во время проверки связисток...

GammiPluh

можешь прям на сайт газеты зайти, нажать на "перевести на украинский" и наслаждаться родными словами

xumepa312

Странно, из других источников таких новостей нет.