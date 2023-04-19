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Алтай установил «снежный» рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рекордное количество выпавшего снега зафиксировали метеостанции в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Она отметила, что в двух регионах в выходные прошли обильные снегопады, отмечались суточные рекорды. За сутки в этих субъектах выпало от 11-13 до 28 миллиметров осадков.

В селе Чарышском Алтайского края – 32 миллиметра. Этот показатель превысил рекорд 50-летней давности, когда в этот день в 1972 году выпало 10 миллиметров осадков.

Метеоролог уточнила агентству ТАСС, что этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Понижение температуры в сибирских регионах она связала с воздушными массами, пришедшими из Арктики. Уже в четверг, 20 апреля, начнет теплеть.

Два Алтая стали рекордсменами по выпавшим осадкам на территории Западной Сибири, однако метели, сильный ветер и гололедица фиксировались и в других регионах.

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Жизнь #Гео #Алтайский край #Республика Алтай
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Топ комментариев

GammiPluh

Ну твари, то они твари... но как то вы мягенько с ними, все словами, да уговорами

GammiPluh

Угледар не перечислила - видимо им там контрнаступать не понравилось))) их там военлеты позавчера размотали...

kygear

Выгнать на этих безпородных английских баб на улицу.Закон джунглей.побеждает та у которой ярче пёрышки.

Uynachalnica

Закон о наказании за неявку по электронной повестке уже есть, а на словах говорят, эти повестки не действительны?...