Алтай установил «снежный» рекорд

Рекордное количество выпавшего снега зафиксировали метеостанции в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

Она отметила, что в двух регионах в выходные прошли обильные снегопады, отмечались суточные рекорды. За сутки в этих субъектах выпало от 11-13 до 28 миллиметров осадков.

В селе Чарышском Алтайского края – 32 миллиметра. Этот показатель превысил рекорд 50-летней давности, когда в этот день в 1972 году выпало 10 миллиметров осадков.

Метеоролог уточнила агентству ТАСС, что этот апрель стал самым холодным за 16 лет. Понижение температуры в сибирских регионах она связала с воздушными массами, пришедшими из Арктики. Уже в четверг, 20 апреля, начнет теплеть.

Два Алтая стали рекордсменами по выпавшим осадкам на территории Западной Сибири, однако метели, сильный ветер и гололедица фиксировались и в других регионах.