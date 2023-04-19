Депутаты запретили торговать пивом в домах Забайкалья

Депутаты Заксобрания Забайкальского края приняли в окончательном чтении закон, согласно которому торговля разливным пивом в многоэтажных домах запрещается, сообщается на сайте парламента. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

По данным ведомства, в крае 282 торговых объекта, торгующих разливным пивом в многоквартирных домах.

Аналогичные законы, запрещающие продажу пива в многоквартирных домах, действуют в нескольких регионах – Краснодарский край, Курская, Оренбургская, Кемеровская, Псковская и Мурманская области.

Еще одним законодательным решением депутаты Забайкальского края в 10 раз увеличили для бизнеса размер уставного капитала, необходимого для получения лицензии на продажу алкогольной продукции.

Те, кто торгует спиртными напитками на территории городов края, также с 1 сентября 2023 года должны обладать уставным капиталом в 500 тысяч рублей, для предпринимателей, работающих в сельской местности, планка выросла до 300 тысяч рублей.

Увеличение минимальной суммы уставного капитала, по мнению законодателей, будет дисциплинировать предпринимателей, заставит их дорожить лицензией и более ответственно относиться к нормам закона об алкогольном регулировании.