Машина детского экс-омбудсмена Тувы протаранила школьный автобус

Автомобиль экс-уполномоченной по правам детей в Туве врезался в школьный автобус, в результате ДТП пострадали 12 детей.

Авария произошла на автодороге Р-257 недалеко от Кызыла, передает телеграм-канал Shot. Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью», в которой находились 16 школьников.

Владельцем легковушки оказалась уполномоченная по правам ребенка в Тыве Сайзана Товуу. За рулем Toyota находился мировой судья Улуг-Хемского района Юрий Товуу. Мужчина скрылся с места ДТП, но позже был задержан полицейскими.

Детский омбудсмен в конце марта подала в отставку после скандала с изнасилованием ребенка тремя подростками в тувинском селе О-Шынаа Тес-Хемского района.