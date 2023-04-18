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Объявлен новый срок открытия станции метро «Спортивная»

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство станции метро «Спортивная»
Фото: © Ростислав Нетисов, предоставлено пресс-центром мэрии

Власти запланировали ввести в эксплуатацию новосибирскую станцию метро «Спортивная» в июле, проектная документация находится на госэкспертизе, сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

«Планируемый ввод станции "Спортивная" — это июль», — сказал в пресс-центре ТАСС Сивак, добавив, что сейчас проектная документация на станцию находится на госэкспертизе.

Строительство «Спортивной» началось летом 2019 года. Объект возводился к МЧМ по хоккею, который планировался в Новосибирск в январе 2023 года. По первым планам станцию хотели сдать ко Дню города-2022. После сроки неоднократно переносились. В середине февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что готовность станции составляет 97%.

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Застройщик «СпецТрансСтрой» сообщал, что открытие станции сдвинули на март из-за замены оборудования. Проектировщиком были включены в проект строительства эскалаторы, которые не производились в России на момент закупки.

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