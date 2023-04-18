Власти запланировали ввести в эксплуатацию новосибирскую станцию метро «Спортивная» в июле, проектная документация находится на госэкспертизе, сообщил прокурор Новосибирска Роман Сивак.

«Планируемый ввод станции "Спортивная" — это июль», — сказал в пресс-центре ТАСС Сивак, добавив, что сейчас проектная документация на станцию находится на госэкспертизе.

Строительство «Спортивной» началось летом 2019 года. Объект возводился к МЧМ по хоккею, который планировался в Новосибирск в январе 2023 года. По первым планам станцию хотели сдать ко Дню города-2022. После сроки неоднократно переносились. В середине февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что готовность станции составляет 97%.

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