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Астрономы нашли скрытую вторую луну Земли

Источник:
Space.com
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Астрономы из исследовательского проекта Sky & Telescope нашли астероид 2023 FW13, который вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, что делает его еще одной луной нашей планеты.

Открытый объект находится в окрестностях нашей планеты уже очень давно — как минимум с 100 года до нашей эры, однако впервые его заметили только 28 марта 2023 года с помощью обзорного телескопа Pan-STARRS.

После этого исследователи выяснили, что 2023 FW13 движется вокруг Солнца за то же время, что и Земля, а также вращается вокруг нашей планеты. Эти данные и привели к выводу, что астероид фактически является спутником Земли.

Согласно расчетам, в ближайшей точке своей эллиптической орбиты вокруг Земли данный астероид находится на расстоянии около 360 тысяч километров от нашей планеты — примерно столько же до Луны в перигее.

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