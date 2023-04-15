Россия «проспала» лунную гонку

Россия «проспала» момент, когда в мире вновь появился интерес к Луне, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Мы, как и с многоспутниковой группировкой, проспали немного старт очередного интереса к Луне. И Америка, и Китай опережают нас в этом направлении», — сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, чтобы лететь к Луне и рассуждать о серьезной экспансии в этом направлении, требуется иметь сверхтяжелый носитель. При этом у России сейчас этого носителя нет.

Борисов уточнил, что Роскосмос рассчитывает приступить к созданию такого носителя в 2024 году. На разработку и создание ракеты, которая сможет выводить на орбиту 100 тонн полезной нагрузки, уйдет примерно девять лет.