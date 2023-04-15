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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия «проспала» лунную гонку

Источник:
ТАСС
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Россия «проспала» момент, когда в мире вновь появился интерес к Луне, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Мы, как и с многоспутниковой группировкой, проспали немного старт очередного интереса к Луне. И Америка, и Китай опережают нас в этом направлении», — сказал Борисов.

По словам главы Роскосмоса, чтобы лететь к Луне и рассуждать о серьезной экспансии в этом направлении, требуется иметь сверхтяжелый носитель. При этом у России сейчас этого носителя нет.

Борисов уточнил, что Роскосмос рассчитывает приступить к созданию такого носителя в 2024 году. На разработку и создание ракеты, которая сможет выводить на орбиту 100 тонн полезной нагрузки, уйдет примерно девять лет.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

Alhazred

Это ты в развитии застрял. Комментарии на уровне старшей группы детсада)))

MuCbE

Вроде пруфов на эту новость практически нет. Но те же WSJ ищут списки погибших, надеюсь в ближайший месяц...

aceberg70

К 2045 году страна полностью перейдет на зеленую энергетику. Будут курить траву.

Snikolas

Всех врагов и предателей гнать поганой метлой из Великой Матушки России.