Леди Гага получила от Байдена должность в Белом доме

Певица и актриса Леди Гага стала сопредседателем президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам, на должность ее назначил президент США Джо Байден, сообщила американская администрация.

В заявлении говорится, что Леди Гага известна своей благотворительностью и поддержкой прав сексуальных меньшинств и психического здоровья, а также путешествовала с Байденом, чтобы поддержать кампанию «It’s On Us» по борьбе с сексуальными домогательствами в университетских городках.

Леди Гага выиграла 13 премий «Грэмми», что сделало ее одной из самых продаваемых женщин-музыкантов в истории. В кино она отметилась ролями в фильмах «Звезда родилась» (за эту работу была номинирована на «Оскар») и «Американская история ужасов: Отель». В ближайшее время ожидается выход второй части «Джокера», где Гага сыграла роль Харли Квинн.

Вместе с Гагой на должность сопредседателя назначен продюсер Брюс Коэн. Среди назначенных членов комитета музыкант Джон Батист, актриса Дженнифер Гарнер, актер Джордж Клуни.