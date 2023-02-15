Тодд Филиппс показал Леди Гагу в образе Харли Квинн

Режиссер Тодд Филиппс опубликовал в соцсети фотографию со съемок второй части «Джокера», где появится Харли Квинн в исполнении Леди Гаги.

На фотографии, вероятно, еще не обезумевшая Харли Квинн запечатлена напротив Джокера. Этим кадром из фильма Филиппс поздравил поклонников с Днем Святого Валентина.

Фото: © соцсети Тодда Филиппса

Вторая часть «Джокера» будет называться «Джокер: Безумие на двоих». Главная роль останется за актером Хоакином Фениксом, также в фильме снимутся Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Гарри Лоути, Джейкоб Лофленд, Трой Меткалф, Майк Хьюстон.

Первая часть «Джокера» вышла в 2019 году и получила две статуэтки премии «Оскар» за музыку и лучшую мужскую роль. «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в 2024 году.