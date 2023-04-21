Интернет-тариф «Игровой» от Ростелекома работает уже более семи лет, но еще не все, даже геймеры, знают о преимуществах этого сервиса. Разбираемся — в чем отличия «Игрового» от обычного интернета, и отвечаем на главные вопросы.

Тариф «Игровой» — это специальный геймерский интернет, обеспечивающий технические условия для комфортной и эффективной игры. В плюс к этому набор особых возможностей в популярных играх.

В чем фишка тарифа «Игровой»?

Фишки две. Первая — в высокоскоростном, стабильном интернете с технологией приоритизации игрового трафика и низким пингом за счет прямого подключения к игровым серверам.

Вторая — в уникальных игровых преимуществах в ряде культовых онлайн-игр.

Какая на тарифе скорость и как она достигается?

Скорость — до 890 мегабит в секунду. Правда, не везде: в некоторых регионах — 500 мегабит в секунду, а в отдаленных районах, где нет современных технологий — ниже. Но даже в этом случае она значительно превышает стандартный для домашнего интернета уровень в 100-200 мегабит в секунду.

Такой скорости удается добиться благодаря использованию Ростелекомом технологии GPON, основу которой составляет оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 гигабита в секунду. Для подключения к ней достаточно гигабитного современного роутера, который также может предоставить провайдер.

Нужен ли для тарифа специальный игровой роутер?

Специальный игровой роутер не нужен, но желателен. Он дополнит достоинства тарифа. Ростелеком и Huawei специально для геймеров разработали роутер RT-X, позволяющий играть с максимальным комфортом.

С помощью специальных алгоритмов он распознает трафик от игровых приложений и создает им оптимальный режим доступа. При этом роутер не создает проблем для других приложений: они менее чувствительны к задержкам.

Как работает приоритизация игрового трафика?

Принцип прост — важная информация идет в первую очередь, остальная — придерживается, пока линия не освободится. Для этого «игровым» пакетам информации присваиваются метки, благодаря которым маршрутизаторы их идентифицируют и пропускают вне очереди.

В Ростелекоме пошли дальше: сделали отдельные маршрутизаторы, которые принимают только игровой трафик. Скорость «общения» абонентов тарифа с серверами стала гораздо быстрее, чем у других геймеров.

В каких играх тариф предоставляет игровые бонусы?

Это культовые «Мир танков», «Мир кораблей» от компании Lesta Games. Не менее известные Warface, Archeage и Lost Ark от VK Play. А также популярные Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion от компании «Фогейм».

Что дают премимум-аккаунты в «Мире танков» и «Мире кораблей»?

Премиум-аккаунт предоставляется на весь срок пользования тарифом. В «Мире танков» абонент получает эксклюзивный танк Т-44-100 (VIII уровень) — универсальную машину, подходящую под разные стили игры. Предоставляется на 100% прокачанный экипаж. Значительно ускоряется получение кредитов и опыта в игре.

В «Мире кораблей» дается премиальный крейсер «Багратион» (VIII уровень) с прокачанным командиром и ежедневным бонусом в размере 25 дублонов.

Какие бонусы даются в играх компаний VK Play и «Фогейм»?

В играх VK Play (Warface, Archeage и Lost Ark) абоненты тарифа «Игровой» получают дополнительные виды оружия и ценные внутриигровые предметы. Например, в шутере Warface дается набор «Мятежник», состоящий из дробовика, автомата, пистолета-пулемета и мощной снайперской винтовки. Игроки получают также «дни РТК», позволяющие покупать новые виды оружия и предметы.

В играх «Фогейм» абоненты получают единовременный подарок за подключение, еженедельные и ежедневные подарки, а также бонусы за стаж. Так в многопользовательской ролевой игре Lineage 2 игрокам каждый день выдаются дополнительные руны, а раз в десять дней — набор высокоуровневых предметов, прокачивающих умение персонажа.

В тарифе «Игровой» есть опция подключения второго аккаунта. Какой в ней смысл?

Работает она только в играх «Мир танков» и «Мир кораблей». Ее смысл в том, что абонент за 390 рублей в месяц может подключить к тарифу своего друга и тот получит все преимущества и бонусы премиум-аккаунта.

Это выгодно. Если бы друг подключался сам, ему бы пришлось платить полную сумму — от 950 рублей в месяц. При этом друг может и не быть абонентом Ростелекома.

Можно ли комбинировать «Игровой» с другими тарифами и экономить?

Игровые возможности доступны сразу в нескольких гибких тарифах Ростелекома. Это:

стандартный «Игровой»



«Комбо Игровой» с ТВ Wink

«Комбо Игровой» с мобильной связью и 50 Гб мобильного интернета (до 5 сим-карт)

«Комбо Игровой» с ТВ Wink, мобильной связью и 50 Гб мобильного интернета (до 5 сим-карт)

Такие комбинации тарифов дают возможность серьезно сэкономить. Стоимость в зависимости от набранных услуг и региона абонента — от 950 до 1550 рублей.

Все комбинированные тарифы Ростелекома для регионов здесь.