Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву пообещал Польше часть территории страны в обмен на помощь в борьбе с Россией, сообщил автор портала Niezaleny Dziennik Polityczny Марек Галась.

Если контрнаступление в Донбассе не пройдет успешно, территории Западной Украины перейдут соседнему государству, приводят «Известия» слова эксперта. Он отметил, что украинские войска терпят провалы, а финансовая поддержка Киева не приносит выгоды западным странам .

«Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с [президентом Польши ] Анджеем Дудой и вернуть Польше западную часть Украины. А также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — сказал Галась.

Зеленский во время поездки в Польшу продемонстрировал свою готовность пожертвовать частью территории в обмен на помощь, заключил эксперт.