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Госдума предложила платить школьникам за пятерки

Источник:
РИА Новости
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Школа
Фото: © Sibnet.ru

Российским школьникам предложили перечислять деньги за высокую успеваемость — инициативу выдвинула депутат партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

Парламентарий предлагает автоматически конвертировать оценки «пять» за каждый школьный предмет из системы «Электронного журнала» по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на «Пушкинскую карту».

«Пушкинская карта» выпускается государством в целях повышения интереса среди молодежи к культурно-просветительским мероприятиям с 1 сентября 2021 года. На сегодня ее оформили более 7 миллионов человек.

Оформить «Пушкинскую карту» может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги школьникам и студентам в размере лимита в 5 тысяч рублей поступают на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.

Картой можно оплачивать билеты в оперу, театр, на балет, экскурсию, выставку, лекцию, мастер-класс и квест, которые проводятся на территории России в рамках «Пушкинской программы».

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Жизнь #Образование #Деньги
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