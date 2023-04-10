Психолог нашла связь между нижним бельем девушки и ее характером

Выбор нижнего белья может рассказать о характере девушки, например, стринги выбирают любительницы приключений, сообщила психолог в сфере моды Эмма Кенни.

Обладательницы трусов модели бразилиана беззаботны и уверены в себе, а шортов — спонтанны и готовы к различным испытаниям, отметила эксперт в материале The Sun.

Стринги выбирают любительницы приключений, которые предпочитают стиль комфорту. Французские трусы (свободная модель) говорят об их хозяйке как о творческой личности, внимательной к деталям, а фасоны с завышенной талией свидетельствуют о проницательной и преданной натуре.

Классические варианты покупают практичные девушки, судящие о людях по поступкам, а не по внешности. А полностью отказываются от нижнего белья свободолюбивые и бесстрашные женщины, которые любят пробовать новое.

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