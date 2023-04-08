Зеленский выдвинул невозможное условие мира

Безальтернативным условием для достижения мира является захват Крымского полуострова Украиной, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Это безальтернативно не только для Украины, а для всего мира, для порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе ООН», — сказал он, ролик с его выступлением опубликован на YouTube.

Ранее стало известно, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек.

Ожидается, что контрнаступление начнется в течение двух месяцев — после того, как прекратится распутица. Одним из главных направлений удара может стать Запорожская область, которая является важным элементом сухопутного коридора в Крым.