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Зеленский выдвинул невозможное условие мира

Источник:
Sibnet.ru
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Безальтернативным условием для достижения мира является захват Крымского полуострова Украиной, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Это безальтернативно не только для Украины, а для всего мира, для порядка в мире, основанного на конвенциях и Уставе ООН», — сказал он, ролик с его выступлением опубликован на YouTube.

Ранее стало известно, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которые насчитывают в общей сложности 40 тысяч человек.

Ожидается, что контрнаступление начнется в течение двух месяцев — после того, как прекратится распутица. Одним из главных направлений удара может стать Запорожская область, которая является важным элементом сухопутного коридора в Крым.

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Топ комментариев

Snikolas

Вот молодцы ребята вся Великая Россия с вами, бейте укронацистов Победа будет за нами.

MuCbE

Получается к 400 тысячам уже погибших солдат ВСУ еще 120 тыс приплюсуют?

karuto

Ты жива ещё, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. СВО продолжится, очередной Зерг Раш будет остановлен....

GammiPluh

Последняя попытка изменить ход проигрываемой войны?