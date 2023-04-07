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Нейросеть написала сочинение за школьника на пятерку

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский школьник написал сочинение с помощью нейросети ChatGPT и ради эксперимента сдал его учительнице, та поставила пятерку.

Задание было — написать сочинение-описание по картине «Мокрый луг» Федора Васильева. Школьник обратился к нейросети ChatGPT, которая создала текст меньше чем за минуту, рассказал он BFM-Новосибирск.

«На картине Васильева "Мокрый луг" воплощены все краски лета. Она заставляет нас полюбить эту пору года еще больше и почувствовать всю легкость его беззаботного настроения. Перед нами обширный луг, усыпанный мелкими цветами растительности, которые выглядят так нежно на фоне неба. Луг полностью залит светом и теплом, что создает ощущение уюта…» — написала нейросеть.

«Текст оказался уж точно не хуже моих сочинений. Так было несколько корявых мест, например, фраза "репрезентация деятельности воды и леса". Но я поправил это, как мог», — поделился ученик.

Учительница поставила за сочинение 5/5. По словам школьника, она быстро определяет, если кто-то списал из готовых домашних заданий.

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Жизнь #Образование #Интернет #Новосибирск
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