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Битва за МакSим развернулась между директором и пиар‑медеджером

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал МакSим

Скандал об отмене концертного тура певицы MaкSим продолжает развиваться. На этот раз из-за артистки сцепились члены команды: директор Павел Назаров и пиар-менеджер Яна Богушевская.

Все началось с того, как ближайшие концерты MaкSим потребовалось перенести из-за состояния здоровья певицы. Ранее в Сочи и Твери артистка чуть не потеряла сознание на сцене из-за плохого самочувствия.

Яна Богушевская вместе с фанатами MaкSим заявила, будто Назаров силой требует выступать артистку. Концертный директор Павел Назаров в ответ написал в соцсети, что обратился в СК и Администрацию президента, чтобы они разобрались с Богушевской. Позднее эти посты были удалены.

Почему фанаты просят MaкSим прекратить выступать

После этого MaкSим удалила из описания профиля запрещенной соцсети информацию о том, что Назаров ее директор. Потом объявила, что концерты тура «Я буду жить» будут перенесены на другие даты.

В среду, 5 апреля, Павел Назаров сообщил, что конфликт между ним и Яной Богушевской исчерпан, также он публично извинился перед пиар-менеджером MaкSим.

«Последние дни все мы очень обеспокоены всем произошедшим и переживаем за общее дело. В настоящее время мы, как одна команда, занимаемся работой по корректировке всех текущих процессов», — написал Назаров, подтвердив, что продолжил работать с MaкSим.

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