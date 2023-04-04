Певица МакSим послушалась фанатов и отменила концертный тур

Певица МакSим официально объявила, что прекращает концертный тур по городам России. Такое решение было принято после сорванных концертов в Сочи и Твери.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующаяся полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо вам за вашу поддержку, я все это вижу и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты», — обратилась МакSим к поклонникам в соцсетях.

В рамках тура «Я буду жить» МакSим должна была выступить в Ижевске (9 апреля), Екатеринбурге (15 апреля), Москве (21 апреля), Новосибирске (18 мая), Челябинске (20 мая) , Санкт-Петербурге (27 мая) и снова в Москве (17 июня). Эти даты перенесут.

Ранее концерты МакSим в Сочи и Твери потерпели крах. По словам зрителей, певица еле стояла на ногах, не попадала в ноты и пыталась через силу улыбаться. Сама артистка объясняла свое поведение плохим самочувствием.

Поклонники МакSим после этого в Сети попросили остановить гастролии поберечь здоровье. В то же время певица и модель Анна Калашникова не упустила повода высказать свое мнение о происходящем. Она заявила в соцсетях, что «возможно, певицу заставляют выступать насильно из-за каких-то долгов».

«Что касается недопонимания в моем коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсети», — высказалась МакSим.