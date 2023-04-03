Поклонники МакSим попросили певицу прекратить выступления

Певица МакSим уже второй раз за гастрольный тур «Я буду жить» проваливает выступления из-за плохого самочувствия. Поклонники, обеспокоенные ее состоянием, просят артистку прекратить выступать.

МакSим выступила 1 апреля в Твери. Зрители концерта сообщили в соцсетях, что певица с трудом стояла на ногах, через силу улыбалась и не попадала в ноты. Такая же ситуация произошла на концерте в Сочи 18 марта.

После сочинского выступления МакSим уже приносила извинения поклонникам, списывая сорванный концерт на плохое самочувствие. «Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос», — писала певица в соцсети.

Повторившийся случай обеспокоил поклонников. В социальных сетях фанаты просят МакSим подумать о здоровье, остановить гастроли и уйти на время со сцены.

Судя по гастрольному графику певицы, МакSим должна выступить в Ижевске (9 апреля), Екатеринбурге (15 апреля), Москве (21 апреля), Новосибирске (18 мая), Челябинске (20 мая) , Санкт-Петербурге (27 мая) и снова в Москве (17 июня).

Летом 2021 года МакSим перенесла тяжелую болезнь, вызванную, предположительно, последствиями коронавируса. Артистка долгое время находилась в реанимации и была введена в искусственную кому.