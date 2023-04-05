Минфин поддержал штраф в 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО должен быть не менее 5 тысяч рублей, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на совещании в Совете Федерации.

«Штраф за отсутствие страховки должен быть экономически оправданным. Думаю, что за отсутствие полиса ОСАГО штраф должен быть не менее 5 тысяч рублей», — сказал Моисеев.

Чиновник считает, что имеет смысл проработать вопрос о дифференциации ответственности для физических и юридических лиц.

В ряде регионов доля водителей, которые управляют машиной без ОСАГО, составляет 50-60%, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, водители игнорируют страховку из-за постоянного роста ее стоимости и занижения размеров выплат.

Сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей. Представители Российского союза автостраховщиков не раз заявляли, что наказание должно быть как раз 5 тысяч рублей.