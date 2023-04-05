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Минфин поддержал штраф в 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Штраф за отсутствие полиса ОСАГО должен быть не менее 5 тысяч рублей, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на совещании в Совете Федерации.

«Штраф за отсутствие страховки должен быть экономически оправданным. Думаю, что за отсутствие полиса ОСАГО штраф должен быть не менее 5 тысяч рублей», — сказал Моисеев.

Чиновник считает, что имеет смысл проработать вопрос о дифференциации ответственности для физических и юридических лиц.

В ряде регионов доля водителей, которые управляют машиной без ОСАГО, составляет 50-60%, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, водители игнорируют страховку из-за постоянного роста ее стоимости и занижения размеров выплат.

Сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей. Представители Российского союза автостраховщиков не раз заявляли, что наказание должно быть как раз 5 тысяч рублей.

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Топ комментариев

xxIIxx

"Путин запретил повышать тарифы ЖКХ"- ну все ждем повышения, спасибо что хоть предупредили.

Uynachalnica

Сколько стоило бирки поменять на авто, чтобы своим назвать?

mosquito__2010

Империя лжи на то и империя лжи что бы обманывать, грабить и убивать с целью наживы. США - есть бесовское...

MuCbE

Как говорится, кого НАТО обучали, с тех даже Австрийский художник в шоке.