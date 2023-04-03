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Сергей Лазарев высказался о важности русской культуры в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев уверен, что ненависть к русской культуре после начала СВО со временем пройдет.

Артист рассказал, ощутил ли он на себе давление зарубежных поклонников после начала военной спецоперации.

«Все это временно. Была волна негативных высказываний в социальных сетях, но сейчас этого меньше. Русские слишком много сделали для мировой культуры, чтобы так просто взять и отменить», — сказал он в интервью РИА Новости.

Певец также отметил, что для покорения рынка другой страны, необходимо там жить. Но переезжать из России он никуда не собирается.

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