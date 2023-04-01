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Экстрасенсы разругались в первом выпуске «Битвы сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» закончился скандалом. Влад Череватый не сдержал эмоции и решил покинуть проект.

По правилам «Битвы сильнейших», где собрали финалистов и победителей «Битвы экстрасенсов», девять участников разделили на тройки. В первом выпуске испытания проходили Влад Череватый, Виктория Райдос и Олег Шепс.

Экстрасенсы отправились в Волгоградскую область, чтобы помочь семье, в которой случаются частые смерти. Райдос решила, что виной происходящему неупокоенные души, Череватый назвал причиной проклятие, а Шепс-младший был уверен — члены семьи сами притянули несчастья негативными мыслями, и мистики там нет.

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Оценки за испытания ставили наблюдатели и другие экстрасенсы. Выше всех оценили работу Виктории Райдос. Она получила 17,5 балла. На втором месте Шепс с оценкой 17 баллов.

Влад Череватый набрал меньше всего баллов. Из-за критики в свой адрес он начал оскорблять коллег-экстрасенсов. Между ними произошел конфликт, и черный колдун заявил: «Лучше быть худшим среди таких экстрасенсов» и покинул шоу.

Ведущий Марат Башаров решил, что Череватый справится с эмоциями и вернется в «Битву сильнейших», поскольку итог голосования будет известен только после того, как свой выбор сделают зрители.

Среди других троек, которым предстоит пройти испытания в следующих выпусках, — Александр Шепс, Лина Джебисашвили и Надежда Шевченко, а также Константин Гецати, Марьяна Романова и Дмитрий Матвеев.

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