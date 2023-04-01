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Ученый призвал отключить нейросети для спасения человечества

Источник:
Sibnet.ru
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Искусственный интеллект представляет угрозу жизни всех людей на Земле, любые нейросети надо отключить, заявил исследователь ИИ из США Элиезер Юдковский.

«Наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ при любых обстоятельствах, отдаленно напоминающих нынешние, будет то, что буквально все на Земле умрут», — написал Юдковский в колонке для Time.

Он объяснил, что ИИ «не заботится ни о людях, ни о разумной жизни в целом». Юдковский уверен, что в настоящее время мы далеки от внедрения таких принципов в технологии.

Ученый предложил бессрочно запретить по всему миру использование ИИ, в том числе для правительств и вооруженных сил. Он подчеркнул, что при получении данных разведки о строительстве кластера графических процессов в той или иной стране необходимо быть готовыми к уничтожению центра обработки данных с помощью авиаудара.

Предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и ИИ подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за рисков.

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Наука #Техника #Интернет
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