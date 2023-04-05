Пасха — главный и самый длинный праздник православных христиан. Когда будет Пасха в 2023 году, как ее встречать и как поздравлять друг друга?

Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая. В 2023 году Пасха выпала на 16 апреля.

Суть празднования Пасхи в том, чтобы вспомнить о воскресении Иисуса Христа, распятого на кресте за грехи человечества, и пойти к вечной жизни через веру в воскресение Спасителя. Это праздник победы над смертью, Бога над Дьяволом.

Пасха длится не один, а целых 40 дней. Это самый длинный православный праздник. Особенно празднична первая неделя — Светлая.

В первый день Пасхи приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!» и ответом «Воистину воскрес!».

Традиции празднования Пасхи

Пасха наступает после 40 дней Великого Поста. Тем, кто держал пост, в этот праздник разрешено все и даже алкоголь, в рамках разумного. Пиршество обычно начинают после праздничной службы в храме.

Самая известная традиция Пасхи — красить и освещать яйца. Яйцо выступает символом свидетельства новой жизни — Воскресения Христова.

Согласно приданию, Мария Магдалина подарила императору Тиберию на Пасху яйцо. Он сказал, что воскресенье также невероятно, как если бы яйцо из белого стало красным. И у всех на глазах яйцо окрасилось в цвет крови Христа.

Также в числе традиционных блюд на столе в день Светлой Пасхи — куличи и творожная пасха.

Готовить пасхальные блюда и красить яйца надо заранее, чтобы осветить в храме в субботу, и одаривать ими родных и друзей в воскресенье.

Что запрещено в Пасху

Запреты на Пасху связаны с тем, что вся жизнь христианина в Светлое Христово Воскресенье отходит на второй план перед чудом Воскрешения.

Именно поэтому в Пасху нельзя венчаться и посещать кладбища. Для поминания близких лучше выбрать другой день, например, Радоницу.

Если случилось печальное событие, в Пасху умершего отпевают особым чином, пасхальным. Но многолюдные поминки переносят на другое время. При этом не возбраняется молиться и вспоминать об умершем.

Пасха — день радости, поэтому в светлый праздник нельзя сквернословить, расстраиваться и пребывать в унынии. Важно вести себя достойно, одухотворенно, не ссориться, не ругаться, все делать сообща.