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«Христос Воскресе!»: как правильно поздравлять с Пасхой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Кто-то воодушевленно поздравляет с Пасхой всех, кого встречает и слышит в телефоне, а кто-то смущается, слыша «Христос воскресе!». Что ответить на традиционное поздравление и обязательно ли это делать?

«Пасха — это праздник из праздников и торжество из торжеств, самое главное событие в истории человечества. Благодаря Воскресению Христову больше нет никакой смерти, а есть только вечная, бесконечная жизнь человеческой души», — сказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, отец Игорь (Сильченков).

Как правильно поздравлять с Пасхой

В повседневной жизни люди, приветствуя друг друга, говорят: «Здравствуйте», тем самым желая здоровья. В праздник Светлой Пасхи обычное приветствие заменяют «Христос Воскресе!», на что отвечают — «Воистину Воскресе!». Приветствовать друг друга таким образом принято в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней.

Первую часть приветствия должен говорить младший (по возрасту или в церковной иерархии), а отвечать ему старший. 

Также после пасхального приветствия принято троекратно целоваться. Этот поцелуй считается символом духовной любви, поэтому в праздник Пасхи обычно женщины целуют женщин, а мужчины — мужчин, чтобы никого не смущать, и поцелуй был благочестивым.

Взгляд церкви на поздравления онлайн

Теперь в соцсетях и мессенджерах поздравляют с массой праздников, пересылая картинки, гифки и стихи. И с Пасхой тоже. Что об этом думает церковь?

Пересылка поздравительных картинок — слишком упрощенное, поверхностное отношение к празднику — и для себя, и для окружающих, считает председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий (Сальников).

«Хотя даже этот банальный минимум лучше, чем ничего», — заметил  протоиерей. Если человек живет не по-христиански, не ходит в церковь, но все равно празднует Пасху, это лучше, чем вообще пропустить событие такого масштаба, пояснил священник.

«Это говорит о том, что душа, которая по природе своей — христианка, стремится к этому празднику, а в повседневной жизни человек живет вопреки потребностям своей души», — подчеркнул отец Димитрий.

Но нормальное, здоровое отношение к празднику, по его словам, иное: «Оно предполагает осознание смысла празднуемого события, причастность к празднику вместе со всей Церковью Христовой. Правильно будет, если человек пойдет дальше, чем пересылка картинок из интернета — лично позвонит или встретится с близкими, чтобы поздравить с Праздником светлого Христова Воскресения».

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