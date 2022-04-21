«Христос Воскресе!»: как правильно поздравлять с Пасхой

Кто-то воодушевленно поздравляет с Пасхой всех, кого встречает и слышит в телефоне, а кто-то смущается, слыша «Христос воскресе!». Что ответить на традиционное поздравление и обязательно ли это делать?
«Пасха — это праздник из праздников и торжество из торжеств, самое главное событие в истории человечества. Благодаря Воскресению Христову больше нет никакой смерти, а есть только вечная, бесконечная жизнь человеческой души», — сказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, отец Игорь (Сильченков).
Как правильно поздравлять с Пасхой
В повседневной жизни люди, приветствуя друг друга, говорят: «Здравствуйте»,
тем самым желая здоровья. В праздник
Светлой Пасхи обычное приветствие заменяют «Христос Воскресе!», на что отвечают
— «Воистину Воскресе!».
Первую часть приветствия
должен говорить младший (по возрасту или в церковной иерархии), а отвечать
ему старший.
Также после пасхального приветствия принято троекратно
целоваться. Этот поцелуй считается символом духовной любви, поэтому в праздник Пасхи обычно женщины
целуют женщин, а мужчины — мужчин, чтобы никого не смущать, и поцелуй был благочестивым.
Взгляд церкви на поздравления онлайн
Теперь в соцсетях и мессенджерах поздравляют с массой праздников, пересылая картинки, гифки и стихи. И с Пасхой тоже. Что об этом думает церковь?
Пересылка поздравительных картинок — слишком упрощенное, поверхностное отношение к празднику — и для себя, и для окружающих, считает председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий (Сальников).
«Хотя даже этот банальный минимум лучше, чем ничего», — заметил протоиерей. Если человек живет не по-христиански, не ходит в церковь, но все равно празднует Пасху, это лучше, чем вообще пропустить событие такого масштаба, пояснил священник.
«Это говорит о том, что душа, которая по природе своей — христианка, стремится к этому празднику, а в повседневной жизни человек живет вопреки потребностям своей души», — подчеркнул отец Димитрий.
Но нормальное, здоровое отношение к празднику, по его словам, иное: «Оно предполагает осознание смысла празднуемого события, причастность к празднику вместе со всей Церковью Христовой. Правильно будет, если человек пойдет дальше, чем пересылка картинок из интернета — лично позвонит или встретится с близкими, чтобы поздравить с Праздником светлого Христова Воскресения».